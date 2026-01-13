- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
127 (98.44%)
Negociações com perda:
2 (1.55%)
Melhor negociação:
3.05 USD
Pior negociação:
-0.04 USD
Lucro bruto:
94.55 USD (17 457 pips)
Perda bruta:
-0.05 USD (4 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (50.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.06 USD (52)
Índice de Sharpe:
1.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.12%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2362.50
Negociações longas:
35 (27.13%)
Negociações curtas:
94 (72.87%)
Fator de lucro:
1891.00
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-0.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescimento mensal:
63.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.04 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.88% (4.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|43
|GBPUSDb
|30
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDb
|31
|GBPUSDb
|23
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDb
|3.4K
|GBPUSDb
|2.5K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.05 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.06 USD
Máxima perda consecutiva: -0.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.50 × 153
Sem comentários
