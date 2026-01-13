SinaisSeções
Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
127 (98.44%)
Negociações com perda:
2 (1.55%)
Melhor negociação:
3.05 USD
Pior negociação:
-0.04 USD
Lucro bruto:
94.55 USD (17 457 pips)
Perda bruta:
-0.05 USD (4 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (50.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.06 USD (52)
Índice de Sharpe:
1.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.12%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
2362.50
Negociações longas:
35 (27.13%)
Negociações curtas:
94 (72.87%)
Fator de lucro:
1891.00
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-0.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescimento mensal:
63.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.04 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.88% (4.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDb 43
GBPUSDb 30
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDb 31
GBPUSDb 23
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDb 3.4K
GBPUSDb 2.5K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.05 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.06 USD
Máxima perda consecutiva: -0.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
Sem comentários
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
