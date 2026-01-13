- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
129 (98.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.53%)
Mejor transacción:
3.05 USD
Peor transacción:
-0.04 USD
Beneficio Bruto:
98.43 USD (17 860 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.05 USD (4 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (53.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.94 USD (54)
Ratio de Sharpe:
1.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.12%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
2459.50
Transacciones Largas:
35 (26.72%)
Transacciones Cortas:
96 (73.28%)
Factor de Beneficio:
1968.60
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-0.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.04 USD (1)
Crecimiento al mes:
65.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.04 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
3.26% (8.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|44
|GBPUSDb
|31
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDb
|33
|GBPUSDb
|26
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDb
|3.5K
|GBPUSDb
|2.7K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.05 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 54
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +53.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.50 × 153
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
120%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
9
0%
131
98%
100%
1968.59
0.75
USD
USD
3%
1:500