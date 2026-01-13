SeñalesSecciones
Evgenii Makhalkin

Razgon

Evgenii Makhalkin
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 120%
AMarkets-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
129 (98.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.53%)
Mejor transacción:
3.05 USD
Peor transacción:
-0.04 USD
Beneficio Bruto:
98.43 USD (17 860 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.05 USD (4 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (53.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.94 USD (54)
Ratio de Sharpe:
1.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.12%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
2459.50
Transacciones Largas:
35 (26.72%)
Transacciones Cortas:
96 (73.28%)
Factor de Beneficio:
1968.60
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
0.76 USD
Pérdidas medias:
-0.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.04 USD (1)
Crecimiento al mes:
65.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.04 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
3.26% (8.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDb 44
GBPUSDb 31
USDJPYb 14
AUDUSDb 13
CHFJPYb 4
NZDUSDb 4
S&P500 3
AUDJPYb 3
XAUUSDb 3
USDCHFb 3
WTI 3
EURCADb 1
EURJPYb 1
DowJones30 1
XAGUSDb 1
USDCADb 1
Nasdaq100 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDb 33
GBPUSDb 26
USDJPYb 8
AUDUSDb 9
CHFJPYb 1
NZDUSDb 3
S&P500 1
AUDJPYb 2
XAUUSDb 2
USDCHFb 2
WTI 5
EURCADb 1
EURJPYb 0
DowJones30 1
XAGUSDb 3
USDCADb 0
Nasdaq100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDb 3.5K
GBPUSDb 2.7K
USDJPYb 1.4K
AUDUSDb 1K
CHFJPYb 210
NZDUSDb 300
S&P500 1.1K
AUDJPYb 398
XAUUSDb 240
USDCHFb 180
WTI 53
EURCADb 122
EURJPYb 39
DowJones30 85
XAGUSDb 61
USDCADb 49
Nasdaq100 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.05 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 54
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +53.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

NPBFX-Real
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.50 × 153
2026.01.13 15:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
