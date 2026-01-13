- 成长
交易:
129
盈利交易:
127 (98.44%)
亏损交易:
2 (1.55%)
最好交易:
3.05 USD
最差交易:
-0.04 USD
毛利:
94.55 USD (17 457 pips)
毛利亏损:
-0.05 USD (4 pips)
最大连续赢利:
52 (50.06 USD)
最大连续盈利:
50.06 USD (52)
夏普比率:
1.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.12%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
25
平均持有时间:
19 小时
采收率:
2362.50
长期交易:
35 (27.13%)
短期交易:
94 (72.87%)
利润因子:
1891.00
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-0.03 USD
最大连续失误:
1 (-0.04 USD)
最大连续亏损:
-0.04 USD (1)
每月增长:
63.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.04 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.88% (4.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|43
|GBPUSDb
|30
|USDJPYb
|14
|AUDUSDb
|13
|CHFJPYb
|4
|NZDUSDb
|4
|S&P500
|3
|AUDJPYb
|3
|XAUUSDb
|3
|USDCHFb
|3
|WTI
|3
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|1
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|1
|USDCADb
|1
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDb
|31
|GBPUSDb
|23
|USDJPYb
|8
|AUDUSDb
|9
|CHFJPYb
|1
|NZDUSDb
|3
|S&P500
|1
|AUDJPYb
|2
|XAUUSDb
|2
|USDCHFb
|2
|WTI
|5
|EURCADb
|1
|EURJPYb
|0
|DowJones30
|1
|XAGUSDb
|3
|USDCADb
|0
|Nasdaq100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDb
|3.4K
|GBPUSDb
|2.5K
|USDJPYb
|1.4K
|AUDUSDb
|1K
|CHFJPYb
|210
|NZDUSDb
|300
|S&P500
|1.1K
|AUDJPYb
|398
|XAUUSDb
|240
|USDCHFb
|180
|WTI
|53
|EURCADb
|122
|EURJPYb
|39
|DowJones30
|85
|XAGUSDb
|61
|USDCADb
|49
|Nasdaq100
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
最好交易: +3.05 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +50.06 USD
最大连续亏损: -0.04 USD
