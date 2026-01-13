- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
113 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (31.93%)
En iyi işlem:
388.39 EUR
En kötü işlem:
-92.22 EUR
Brüt kâr:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Brüt zarar:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (597.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
597.52 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
46 (27.71%)
Satış işlemleri:
120 (72.29%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
7.98 EUR
Ortalama kâr:
22.36 EUR
Ortalama zarar:
-22.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-187.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-187.77 EUR (5)
Aylık büyüme:
12.12%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
230.17 EUR (55.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +388.39 EUR
En kötü işlem: -92 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +597.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -187.77 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
