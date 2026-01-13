SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BNK EUR 1027214232
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 inceleme
64 hafta
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
113 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (31.93%)
En iyi işlem:
388.39 EUR
En kötü işlem:
-92.22 EUR
Brüt kâr:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Brüt zarar:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (597.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
597.52 EUR (19)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
46 (27.71%)
Satış işlemleri:
120 (72.29%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
7.98 EUR
Ortalama kâr:
22.36 EUR
Ortalama zarar:
-22.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-187.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-187.77 EUR (5)
Aylık büyüme:
12.12%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
230.17 EUR (55.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +388.39 EUR
En kötü işlem: -92 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +597.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -187.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol