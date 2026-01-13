信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BNK EUR 1027214232
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0条评论
64
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
166
盈利交易:
113 (68.07%)
亏损交易:
53 (31.93%)
最好交易:
388.39 EUR
最差交易:
-92.22 EUR
毛利:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
毛利亏损:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
最大连续赢利:
19 (597.52 EUR)
最大连续盈利:
597.52 EUR (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
5.75
长期交易:
46 (27.71%)
短期交易:
120 (72.29%)
利润因子:
2.10
预期回报:
7.98 EUR
平均利润:
22.36 EUR
平均损失:
-22.68 EUR
最大连续失误:
5 (-187.77 EUR)
最大连续亏损:
-187.77 EUR (5)
每月增长:
12.12%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
230.17 EUR (55.84%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +388.39 EUR
最差交易: -92 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +597.52 EUR
最大连续亏损: -187.77 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-mt5-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册