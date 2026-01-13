- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
166
盈利交易:
113 (68.07%)
亏损交易:
53 (31.93%)
最好交易:
388.39 EUR
最差交易:
-92.22 EUR
毛利:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
毛利亏损:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
最大连续赢利:
19 (597.52 EUR)
最大连续盈利:
597.52 EUR (19)
夏普比率:
0.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
5.75
长期交易:
46 (27.71%)
短期交易:
120 (72.29%)
利润因子:
2.10
预期回报:
7.98 EUR
平均利润:
22.36 EUR
平均损失:
-22.68 EUR
最大连续失误:
5 (-187.77 EUR)
最大连续亏损:
-187.77 EUR (5)
每月增长:
12.12%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 EUR
最大值:
230.17 EUR (55.84%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
