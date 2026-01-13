- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
166
Gewinntrades:
113 (68.07%)
Verlusttrades:
53 (31.93%)
Bester Trade:
388.39 EUR
Schlechtester Trade:
-92.22 EUR
Bruttoprofit:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Bruttoverlust:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (597.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
597.52 EUR (19)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.75
Long-Positionen:
46 (27.71%)
Short-Positionen:
120 (72.29%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.98 EUR
Durchschnittlicher Profit:
22.36 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-22.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-187.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.77 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
12.12%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 EUR
Maximaler:
230.17 EUR (55.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +388.39 EUR
Schlechtester Trade: -92 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +597.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -187.77 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
