SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BNK EUR 1027214232
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 Bewertungen
64 Wochen
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
166
Gewinntrades:
113 (68.07%)
Verlusttrades:
53 (31.93%)
Bester Trade:
388.39 EUR
Schlechtester Trade:
-92.22 EUR
Bruttoprofit:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Bruttoverlust:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (597.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
597.52 EUR (19)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
5.75
Long-Positionen:
46 (27.71%)
Short-Positionen:
120 (72.29%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
7.98 EUR
Durchschnittlicher Profit:
22.36 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-22.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-187.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.77 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
12.12%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 EUR
Maximaler:
230.17 EUR (55.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +388.39 EUR
Schlechtester Trade: -92 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +597.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -187.77 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen