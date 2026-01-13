SinaisSeções
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

0 comentários
64 semanas
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
113 (68.07%)
Negociações com perda:
53 (31.93%)
Melhor negociação:
388.39 EUR
Pior negociação:
-92.22 EUR
Lucro bruto:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Perda bruta:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (597.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
597.52 EUR (19)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
46 (27.71%)
Negociações curtas:
120 (72.29%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
7.98 EUR
Lucro médio:
22.36 EUR
Perda média:
-22.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-187.77 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-187.77 EUR (5)
Crescimento mensal:
12.12%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 EUR
Máximo:
230.17 EUR (55.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +388.39 EUR
Pior negociação: -92 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +597.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -187.77 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
