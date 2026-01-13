- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
166
Negociações com lucro:
113 (68.07%)
Negociações com perda:
53 (31.93%)
Melhor negociação:
388.39 EUR
Pior negociação:
-92.22 EUR
Lucro bruto:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Perda bruta:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (597.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
597.52 EUR (19)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
46 (27.71%)
Negociações curtas:
120 (72.29%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
7.98 EUR
Lucro médio:
22.36 EUR
Perda média:
-22.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-187.77 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-187.77 EUR (5)
Crescimento mensal:
12.12%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 EUR
Máximo:
230.17 EUR (55.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
