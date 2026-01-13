- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
113 (68.07%)
Убыточных трейдов:
53 (31.93%)
Лучший трейд:
388.39 EUR
Худший трейд:
-92.22 EUR
Общая прибыль:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Общий убыток:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (597.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
597.52 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.75
Длинных трейдов:
46 (27.71%)
Коротких трейдов:
120 (72.29%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
7.98 EUR
Средняя прибыль:
22.36 EUR
Средний убыток:
-22.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-187.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-187.77 EUR (5)
Прирост в месяц:
12.12%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
230.17 EUR (55.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
