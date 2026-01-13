СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BNK EUR 1027214232
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 отзывов
64 недели
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
113 (68.07%)
Убыточных трейдов:
53 (31.93%)
Лучший трейд:
388.39 EUR
Худший трейд:
-92.22 EUR
Общая прибыль:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Общий убыток:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (597.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
597.52 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.75
Длинных трейдов:
46 (27.71%)
Коротких трейдов:
120 (72.29%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
7.98 EUR
Средняя прибыль:
22.36 EUR
Средний убыток:
-22.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-187.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-187.77 EUR (5)
Прирост в месяц:
12.12%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 EUR
Максимальная:
230.17 EUR (55.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +388.39 EUR
Худший трейд: -92 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +597.52 EUR
Макс. убыток в серии: -187.77 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика