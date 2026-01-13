SeñalesSecciones
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 comentarios
64 semanas
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
166
Transacciones Rentables:
113 (68.07%)
Transacciones Irrentables:
53 (31.93%)
Mejor transacción:
388.39 EUR
Peor transacción:
-92.22 EUR
Beneficio Bruto:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (597.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
597.52 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
46 (27.71%)
Transacciones Cortas:
120 (72.29%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
7.98 EUR
Beneficio medio:
22.36 EUR
Pérdidas medias:
-22.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-187.77 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-187.77 EUR (5)
Crecimiento al mes:
12.12%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 EUR
Máxima:
230.17 EUR (55.84%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +388.39 EUR
Peor transacción: -92 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +597.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -187.77 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-mt5-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
