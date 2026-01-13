- 자본
- 축소
트레이드:
166
이익 거래:
113 (68.07%)
손실 거래:
53 (31.93%)
최고의 거래:
388.39 EUR
최악의 거래:
-92.22 EUR
총 수익:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
총 손실:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
연속 최대 이익:
19 (597.52 EUR)
연속 최대 이익:
597.52 EUR (19)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.75
롱(주식매수):
46 (27.71%)
숏(주식차입매도):
120 (72.29%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
7.98 EUR
평균 이익:
22.36 EUR
평균 손실:
-22.68 EUR
연속 최대 손실:
5 (-187.77 EUR)
연속 최대 손실:
-187.77 EUR (5)
월별 성장률:
12.12%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 EUR
최대한의:
230.17 EUR (55.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +388.39 EUR
최악의 거래: -92 EUR
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +597.52 EUR
연속 최대 손실: -187.77 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-mt5-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
