KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 리뷰
64
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
166
이익 거래:
113 (68.07%)
손실 거래:
53 (31.93%)
최고의 거래:
388.39 EUR
최악의 거래:
-92.22 EUR
총 수익:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
총 손실:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
연속 최대 이익:
19 (597.52 EUR)
연속 최대 이익:
597.52 EUR (19)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.75
롱(주식매수):
46 (27.71%)
숏(주식차입매도):
120 (72.29%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
7.98 EUR
평균 이익:
22.36 EUR
평균 손실:
-22.68 EUR
연속 최대 손실:
5 (-187.77 EUR)
연속 최대 손실:
-187.77 EUR (5)
월별 성장률:
12.12%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 EUR
최대한의:
230.17 EUR (55.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +388.39 EUR
최악의 거래: -92 EUR
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +597.52 EUR
연속 최대 손실: -187.77 EUR

2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
