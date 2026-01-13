シグナルセクション
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
レビュー0件
64週間
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
166
利益トレード:
113 (68.07%)
損失トレード:
53 (31.93%)
ベストトレード:
388.39 EUR
最悪のトレード:
-92.22 EUR
総利益:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
総損失:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
最大連続の勝ち:
19 (597.52 EUR)
最大連続利益:
597.52 EUR (19)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
46 (27.71%)
短いトレード:
120 (72.29%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
7.98 EUR
平均利益:
22.36 EUR
平均損失:
-22.68 EUR
最大連続の負け:
5 (-187.77 EUR)
最大連続損失:
-187.77 EUR (5)
月間成長:
12.12%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 EUR
最大の:
230.17 EUR (55.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +388.39 EUR
最悪のトレード: -92 EUR
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +597.52 EUR
最大連続損失: -187.77 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-mt5-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
