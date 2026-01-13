SignauxSections
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 avis
64 semaines
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
113 (68.07%)
Perte trades:
53 (31.93%)
Meilleure transaction:
388.39 EUR
Pire transaction:
-92.22 EUR
Bénéfice brut:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Perte brute:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (597.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
597.52 EUR (19)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.75
Longs trades:
46 (27.71%)
Courts trades:
120 (72.29%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
7.98 EUR
Bénéfice moyen:
22.36 EUR
Perte moyenne:
-22.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-187.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-187.77 EUR (5)
Croissance mensuelle:
12.12%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
230.17 EUR (55.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-mt5-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
