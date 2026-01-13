SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BNK EUR 1027214232
KAUSER AHMED

BNK EUR 1027214232

KAUSER AHMED
0 recensioni
64 settimane
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
113 (68.07%)
Loss Trade:
53 (31.93%)
Best Trade:
388.39 EUR
Worst Trade:
-92.22 EUR
Profitto lordo:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Perdita lorda:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (597.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
597.52 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
46 (27.71%)
Short Trade:
120 (72.29%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
7.98 EUR
Profitto medio:
22.36 EUR
Perdita media:
-22.68 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-187.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-187.77 EUR (5)
Crescita mensile:
12.12%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
230.17 EUR (55.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 114
BTCUSD 39
EURUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 513
BTCUSD 982
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 111K
BTCUSD -153K
EURUSD -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +388.39 EUR
Worst Trade: -92 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +597.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -187.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.5% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 444 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati