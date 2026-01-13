- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
113 (68.07%)
Loss Trade:
53 (31.93%)
Best Trade:
388.39 EUR
Worst Trade:
-92.22 EUR
Profitto lordo:
2 526.27 EUR (329 620 pips)
Perdita lorda:
-1 202.28 EUR (376 027 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (597.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
597.52 EUR (19)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
46 (27.71%)
Short Trade:
120 (72.29%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
7.98 EUR
Profitto medio:
22.36 EUR
Perdita media:
-22.68 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-187.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-187.77 EUR (5)
Crescita mensile:
12.12%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
230.17 EUR (55.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|BTCUSD
|39
|EURUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|513
|BTCUSD
|982
|EURUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|111K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|-4.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +388.39 EUR
Worst Trade: -92 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +597.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -187.77 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
