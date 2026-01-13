Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sermaye korunmasını ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiren yatırımcılar için profesyonel olarak yapılandırılmış Forex işlem sinyalleri sunuyoruz. Yaklaşımımız; disiplinli risk yönetimi, yüksek olasılıklı işlemler ve zaman içinde istikrar üzerine kuruludur. Her sinyal, kısa vadeli spekülasyondan ziyade uzun vadeli ve portföy odaklı bir bakış açısıyla tasarlanır.

