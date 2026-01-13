SinyallerBölümler
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 30%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
En iyi işlem:
77.00 USD
En kötü işlem:
-12.72 USD
Brüt kâr:
172.29 USD (383 413 pips)
Brüt zarar:
-53.47 USD (134 144 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (82.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.68 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
62.68%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
14 (87.50%)
Satış işlemleri:
2 (12.50%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
7.43 USD
Ortalama kâr:
34.46 USD
Ortalama zarar:
-4.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.16 USD (2)
Aylık büyüme:
29.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.79 USD
Maksimum:
24.79 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.16% (24.79 USD)
Varlığa göre:
2.10% (11.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 2
BTCUSD 2
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 35
BTCUSD 23
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
GBPCAD -1
GBPUSD -3
XAGUSD 77
XAUUSD 6
EURGBP -1
NZDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 17K
BTCUSD 232K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
GBPCAD -93
GBPUSD -147
XAGUSD 1.5K
XAUUSD 568
EURGBP -56
NZDJPY -317
AUDJPY -472
GBPJPY -686
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.00 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +82.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.17 × 12
VTMarkets-Live
0.29 × 112
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
itexsys-Platform
0.38 × 8
OxSecurities-Live
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.68 × 87
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.95 × 331
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
ICMarkets-MT5
1.17 × 6
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.26 × 31
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.04 × 139
DooTechnology-Live
2.19 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
2.21 × 1126
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
66 daha fazla...
Sermaye korunmasını ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiren yatırımcılar için profesyonel olarak yapılandırılmış Forex işlem sinyalleri sunuyoruz. Yaklaşımımız; disiplinli risk yönetimi, yüksek olasılıklı işlemler ve zaman içinde istikrar üzerine kuruludur. Her sinyal, kısa vadeli spekülasyondan ziyade uzun vadeli ve portföy odaklı bir bakış açısıyla tasarlanır.
İnceleme yok
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OzturkFatihTickmill
Ayda 99 USD
30%
0
0
USD
521
USD
1
0%
16
31%
100%
3.22
7.43
USD
6%
1:200
