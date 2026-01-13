- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
77.00 USD
Worst Trade:
-12.72 USD
Profitto lordo:
136.37 USD (24 263 pips)
Perdita lorda:
-34.84 USD (132 669 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (82.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
62.68%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
8.46 USD
Profitto medio:
34.09 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 USD (2)
Crescita mensile:
25.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.79 USD
Massimale:
24.79 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (24.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|35
|BTCUSD
|-13
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-2
|EURCHF
|-4
|GBPCAD
|-1
|GBPUSD
|-3
|XAGUSD
|77
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|17K
|BTCUSD
|-127K
|CADJPY
|677
|AUDCAD
|-20
|AUDUSD
|-77
|EURCHF
|-157
|GBPCAD
|-93
|GBPUSD
|-147
|XAGUSD
|1.5K
|XAUUSD
|568
|EURGBP
|-56
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.00 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +82.68 USD
Massima perdita consecutiva: -10.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 10
|
VTMarkets-Live
|0.29 × 112
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
itexsys-Platform
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Darwinex-Live
|0.95 × 331
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
ICMarkets-MT5
|1.17 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 31
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.04 × 139
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.17 × 12
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.21 × 1125
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
