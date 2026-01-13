SegnaliSezioni
Fatih Ozturk

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 25%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
77.00 USD
Worst Trade:
-12.72 USD
Profitto lordo:
136.37 USD (24 263 pips)
Perdita lorda:
-34.84 USD (132 669 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (82.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
62.68%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
8.46 USD
Profitto medio:
34.09 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 USD (2)
Crescita mensile:
25.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.79 USD
Massimale:
24.79 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (24.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 2
BTCUSD 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 35
BTCUSD -13
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
GBPCAD -1
GBPUSD -3
XAGUSD 77
XAUUSD 6
EURGBP -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 17K
BTCUSD -127K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
GBPCAD -93
GBPUSD -147
XAGUSD 1.5K
XAUUSD 568
EURGBP -56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.00 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +82.68 USD
Massima perdita consecutiva: -10.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
Non ci sono recensioni
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
