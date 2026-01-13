- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
9 (21.42%)
손실 거래:
33 (78.57%)
최고의 거래:
77.00 USD
최악의 거래:
-13.37 USD
총 수익:
184.38 USD (383 886 pips)
총 손실:
-144.32 USD (145 703 pips)
연속 최대 이익:
2 (82.68 USD)
연속 최대 이익:
82.68 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
62.68%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
28 (66.67%)
숏(주식차입매도):
14 (33.33%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
20.49 USD
평균 손실:
-4.37 USD
연속 최대 손실:
18 (-78.90 USD)
연속 최대 손실:
-78.90 USD (18)
월별 성장률:
9.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.79 USD
최대한의:
105.29 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.51% (105.29 USD)
자본금별:
3.99% (19.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|3
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|XAGUSD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|EURUSD
|2
|CADJPY
|1
|EURCHF
|1
|XAUUSD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|USDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|EURCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|21
|GBPCAD
|-10
|EURGBP
|-9
|NZDUSD
|-10
|BTCUSD
|23
|AUDCAD
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|-5
|XAGUSD
|81
|AUDNZD
|-3
|GBPCHF
|-7
|EURUSD
|4
|CADJPY
|9
|EURCHF
|-4
|XAUUSD
|6
|NZDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-9
|AUDCHF
|-4
|USDCAD
|-2
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|-4
|GBPNZD
|-2
|EURAUD
|-7
|GBPAUD
|-9
|EURCAD
|-2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|9.8K
|GBPCAD
|-862
|EURGBP
|-348
|NZDUSD
|-501
|BTCUSD
|232K
|AUDCAD
|-254
|AUDUSD
|-300
|GBPUSD
|-226
|XAGUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-220
|GBPCHF
|-271
|EURUSD
|207
|CADJPY
|677
|EURCHF
|-157
|XAUUSD
|568
|NZDJPY
|-317
|AUDJPY
|-472
|GBPJPY
|-686
|AUDCHF
|-155
|USDCAD
|-149
|NZDCHF
|-128
|USDCHF
|-157
|GBPNZD
|-145
|EURAUD
|-472
|GBPAUD
|-686
|EURCAD
|-202
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +77.00 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +82.68 USD
연속 최대 손실: -78.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 2
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
TickmillEU-Live
|0.09 × 23
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
AronGroups-Server
|0.57 × 7
VTMarkets-Live
|0.57 × 175
Exness-MT5Real7
|0.71 × 70
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
VantageInternational-Live 5
|0.73 × 80
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
OxSecurities-Live
|0.92 × 12
Darwinex-Live
|0.95 × 339
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 186
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
10%
0
0
USD
USD
442
USD
USD
1
0%
42
21%
100%
1.27
0.95
USD
USD
20%
1:200