- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
1 (16.66%)
Убыточных трейдов:
5 (83.33%)
Лучший трейд:
8.58 USD
Худший трейд:
-12.72 USD
Общая прибыль:
8.58 USD (677 pips)
Общий убыток:
-29.12 USD (132 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (8.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.58 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.48
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
62.68%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-3.42 USD
Средняя прибыль:
8.58 USD
Средний убыток:
-5.82 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.16 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.16 USD
Максимальная:
23.16 USD (5.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.76% (23.16 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-10
|BTCUSD
|-13
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-2
|EURCHF
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-5K
|BTCUSD
|-127K
|CADJPY
|677
|AUDCAD
|-20
|AUDUSD
|-77
|EURCHF
|-157
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.58 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.58 USD
Макс. убыток в серии: -5.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.29 × 112
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.36 × 25
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 82
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
Darwinex-Live
|0.83 × 326
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 588
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real5
|1.24 × 55
|
Exness-MT5Real7
|1.44 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 36
еще 43...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
1
0%
6
16%
100%
0.29
-3.42
USD
USD
6%
1:200