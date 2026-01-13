СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OzturkFatihTickmill
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -5%
Tickmill-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
1 (16.66%)
Убыточных трейдов:
5 (83.33%)
Лучший трейд:
8.58 USD
Худший трейд:
-12.72 USD
Общая прибыль:
8.58 USD (677 pips)
Общий убыток:
-29.12 USD (132 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (8.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.58 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.48
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
62.68%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
0.29
Мат. ожидание:
-3.42 USD
Средняя прибыль:
8.58 USD
Средний убыток:
-5.82 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.16 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.16 USD
Максимальная:
23.16 USD (5.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.76% (23.16 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -10
BTCUSD -13
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -5K
BTCUSD -127K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.58 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.58 USD
Макс. убыток в серии: -5.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
VTMarkets-Live
0.29 × 112
itexsys-Platform
0.29 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TradeMaxGlobal-Live
0.36 × 25
FusionMarkets-Live
0.37 × 82
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
Darwinex-Live
0.83 × 326
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 588
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real5
1.24 × 55
Exness-MT5Real7
1.44 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 36
еще 43...
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
Нет отзывов
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OzturkFatihTickmill
99 USD в месяц
-5%
0
0
USD
382
USD
1
0%
6
16%
100%
0.29
-3.42
USD
6%
1:200
