- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
1 (16.66%)
Negociações com perda:
5 (83.33%)
Melhor negociação:
8.58 USD
Pior negociação:
-12.72 USD
Lucro bruto:
8.58 USD (677 pips)
Perda bruta:
-29.12 USD (132 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (8.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.58 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
62.68%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
0.29
Valor esperado:
-3.42 USD
Lucro médio:
8.58 USD
Perda média:
-5.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.16 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.16 USD
Máximo:
23.16 USD (5.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.76% (23.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-10
|BTCUSD
|-13
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-2
|EURCHF
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-5K
|BTCUSD
|-127K
|CADJPY
|677
|AUDCAD
|-20
|AUDUSD
|-77
|EURCHF
|-157
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.58 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +8.58 USD
Máxima perda consecutiva: -5.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.29 × 112
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.36 × 25
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 82
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
Darwinex-Live
|0.83 × 326
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 588
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real5
|1.24 × 55
|
Exness-MT5Real7
|1.44 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 36
43 mais ...
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
