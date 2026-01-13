SinaisSeções
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -5%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
1 (16.66%)
Negociações com perda:
5 (83.33%)
Melhor negociação:
8.58 USD
Pior negociação:
-12.72 USD
Lucro bruto:
8.58 USD (677 pips)
Perda bruta:
-29.12 USD (132 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (8.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.58 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
62.68%
Último negócio:
29 minutos atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
0.29
Valor esperado:
-3.42 USD
Lucro médio:
8.58 USD
Perda média:
-5.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.16 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.16 USD
Máximo:
23.16 USD (5.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.76% (23.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -10
BTCUSD -13
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -5K
BTCUSD -127K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.58 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +8.58 USD
Máxima perda consecutiva: -5.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
VTMarkets-Live
0.29 × 112
itexsys-Platform
0.29 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TradeMaxGlobal-Live
0.36 × 25
FusionMarkets-Live
0.37 × 82
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
Darwinex-Live
0.83 × 326
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 588
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real5
1.24 × 55
Exness-MT5Real7
1.44 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 36
43 mais ...
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
Sem comentários
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
OzturkFatihTickmill
99 USD por mês
-5%
0
0
USD
382
USD
1
0%
6
16%
100%
0.29
-3.42
USD
6%
1:200
