SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / OzturkFatihTickmill
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2026 28%
Tickmill-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
6 (28.57%)
Transacciones Irrentables:
15 (71.43%)
Mejor transacción:
77.00 USD
Peor transacción:
-12.72 USD
Beneficio Bruto:
176.09 USD (383 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-65.42 USD (134 814 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (82.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.68 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
62.68%
Último trade:
38 minutos
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
3.62
Transacciones Largas:
19 (90.48%)
Transacciones Cortas:
2 (9.52%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
5.27 USD
Beneficio medio:
29.35 USD
Pérdidas medias:
-4.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-30.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.58 USD (7)
Crecimiento al mes:
27.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.79 USD
Máxima:
30.58 USD (5.67%)
Reducción relativa:
De balance:
6.16% (24.79 USD)
De fondos:
2.76% (14.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 2
BTCUSD 2
XAGUSD 2
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 35
BTCUSD 23
XAGUSD 81
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
GBPCAD -1
GBPUSD -3
XAUUSD 6
EURGBP -1
NZDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -9
AUDCHF -4
USDCAD -2
AUDNZD -3
NZDCHF -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 17K
BTCUSD 232K
XAGUSD 1.6K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
GBPCAD -93
GBPUSD -147
XAUUSD 568
EURGBP -56
NZDJPY -317
AUDJPY -472
GBPJPY -686
AUDCHF -155
USDCAD -149
AUDNZD -238
NZDCHF -128
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.00 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +82.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.13 × 15
RannForex-Server
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.32 × 148
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
OxSecurities-Live
0.40 × 5
ICMarkets-MT5
0.88 × 8
FusionMarkets-Live
0.95 × 91
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
Darwinex-Live
1.02 × 335
itexsys-Platform
1.40 × 10
Exness-MT5Real7
1.43 × 35
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
VTMarkets-Live 2
2.06 × 31
DooTechnology-Live
2.19 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
2.23 × 1135
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
ICTrading-MT5-4
2.38 × 34
otros 67...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
No hay comentarios
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
OzturkFatihTickmill
99 USD al mes
28%
0
0
USD
503
USD
1
0%
21
28%
100%
2.69
5.27
USD
6%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.