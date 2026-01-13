SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / OzturkFatihTickmill
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2026 25%
Tickmill-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
4 (33.33%)
Perte trades:
8 (66.67%)
Meilleure transaction:
77.00 USD
Pire transaction:
-12.72 USD
Bénéfice brut:
136.37 USD (24 263 pips)
Perte brute:
-34.84 USD (132 669 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (82.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.68 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
62.68%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
4.10
Longs trades:
10 (83.33%)
Courts trades:
2 (16.67%)
Facteur de profit:
3.91
Rendement attendu:
8.46 USD
Bénéfice moyen:
34.09 USD
Perte moyenne:
-4.36 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-10.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
25.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.79 USD
Maximal:
24.79 USD (6.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.16% (24.79 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 2
BTCUSD 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 35
BTCUSD -13
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
GBPCAD -1
GBPUSD -3
XAGUSD 77
XAUUSD 6
EURGBP -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 17K
BTCUSD -127K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
GBPCAD -93
GBPUSD -147
XAGUSD 1.5K
XAUUSD 568
EURGBP -56
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.00 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +82.68 USD
Perte consécutive maximale: -10.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 10
VTMarkets-Live
0.29 × 112
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
itexsys-Platform
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
0.43 × 84
OxSecurities-Live
0.50 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.95 × 331
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
ICMarkets-MT5
1.17 × 6
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.26 × 31
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.04 × 139
ICMarketsEU-MT5-4
2.17 × 12
DooTechnology-Live
2.19 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
2.21 × 1125
66 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
Aucun avis
2026.01.13 16:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
OzturkFatihTickmill
99 USD par mois
25%
0
0
USD
504
USD
1
0%
12
33%
100%
3.91
8.46
USD
6%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.