交易:
6
盈利交易:
1 (16.66%)
亏损交易:
5 (83.33%)
最好交易:
8.58 USD
最差交易:
-12.72 USD
毛利:
8.58 USD (677 pips)
毛利亏损:
-29.12 USD (132 373 pips)
最大连续赢利:
1 (8.58 USD)
最大连续盈利:
8.58 USD (1)
夏普比率:
-0.48
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
62.68%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
0.29
预期回报:
-3.42 USD
平均利润:
8.58 USD
平均损失:
-5.82 USD
最大连续失误:
3 (-5.96 USD)
最大连续亏损:
-23.16 USD (2)
每月增长:
-5.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.16 USD
最大值:
23.16 USD (5.76%)
相对跌幅:
结余:
5.76% (23.16 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
1
1
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-10
|BTCUSD
|-13
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-2
|EURCHF
|-4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-5K
|BTCUSD
|-127K
|CADJPY
|677
|AUDCAD
|-20
|AUDUSD
|-77
|EURCHF
|-157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.58 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.58 USD
最大连续亏损: -5.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
RannForex-Server
|0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
VTMarkets-Live
|0.29 × 112
itexsys-Platform
|0.29 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
TradeMaxGlobal-Live
|0.36 × 25
FusionMarkets-Live
|0.37 × 82
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
Darwinex-Live
|0.83 × 326
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 588
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
Exness-MT5Real5
|1.24 × 55
Exness-MT5Real7
|1.44 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 36
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
每月99 USD
-5%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
1
0%
6
16%
100%
0.29
-3.42
USD
USD
6%
1:200