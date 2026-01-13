信号部分
信号 / MetaTrader 5 / OzturkFatihTickmill
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2026 -5%
Tickmill-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6
盈利交易:
1 (16.66%)
亏损交易:
5 (83.33%)
最好交易:
8.58 USD
最差交易:
-12.72 USD
毛利:
8.58 USD (677 pips)
毛利亏损:
-29.12 USD (132 373 pips)
最大连续赢利:
1 (8.58 USD)
最大连续盈利:
8.58 USD (1)
夏普比率:
-0.48
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
62.68%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
0.29
预期回报:
-3.42 USD
平均利润:
8.58 USD
平均损失:
-5.82 USD
最大连续失误:
3 (-5.96 USD)
最大连续亏损:
-23.16 USD (2)
每月增长:
-5.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.16 USD
最大值:
23.16 USD (5.76%)
相对跌幅:
结余:
5.76% (23.16 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -10
BTCUSD -13
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -5K
BTCUSD -127K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.58 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +8.58 USD
最大连续亏损: -5.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
VTMarkets-Live
0.29 × 112
itexsys-Platform
0.29 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TradeMaxGlobal-Live
0.36 × 25
FusionMarkets-Live
0.37 × 82
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
Darwinex-Live
0.83 × 326
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 588
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real5
1.24 × 55
Exness-MT5Real7
1.44 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 36
43 更多...
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
没有评论
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
