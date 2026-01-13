シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / OzturkFatihTickmill
Fatih Ozturk

OzturkFatihTickmill

Fatih Ozturk
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -5%
Tickmill-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
1 (16.66%)
損失トレード:
5 (83.33%)
ベストトレード:
8.58 USD
最悪のトレード:
-12.72 USD
総利益:
8.58 USD (677 pips)
総損失:
-29.12 USD (132 373 pips)
最大連続の勝ち:
1 (8.58 USD)
最大連続利益:
8.58 USD (1)
シャープレシオ:
-0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
62.68%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
0.29
期待されたペイオフ:
-3.42 USD
平均利益:
8.58 USD
平均損失:
-5.82 USD
最大連続の負け:
3 (-5.96 USD)
最大連続損失:
-23.16 USD (2)
月間成長:
-5.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.16 USD
最大の:
23.16 USD (5.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.76% (23.16 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 1
BTCUSD 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
EURCHF 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -10
BTCUSD -13
CADJPY 9
AUDCAD 0
AUDUSD -2
EURCHF -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -5K
BTCUSD -127K
CADJPY 677
AUDCAD -20
AUDUSD -77
EURCHF -157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.58 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.58 USD
最大連続損失: -5.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
VTMarkets-Live
0.29 × 112
itexsys-Platform
0.29 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TradeMaxGlobal-Live
0.36 × 25
FusionMarkets-Live
0.37 × 82
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
Darwinex-Live
0.83 × 326
RoboForex-ECN
0.86 × 76
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
1.06 × 588
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real5
1.24 × 55
Exness-MT5Real7
1.44 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 36
43 より多く...
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
レビューなし
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
