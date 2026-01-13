- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
1 (16.66%)
損失トレード:
5 (83.33%)
ベストトレード:
8.58 USD
最悪のトレード:
-12.72 USD
総利益:
8.58 USD (677 pips)
総損失:
-29.12 USD (132 373 pips)
最大連続の勝ち:
1 (8.58 USD)
最大連続利益:
8.58 USD (1)
シャープレシオ:
-0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
62.68%
最近のトレード:
45 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
0.29
期待されたペイオフ:
-3.42 USD
平均利益:
8.58 USD
平均損失:
-5.82 USD
最大連続の負け:
3 (-5.96 USD)
最大連続損失:
-23.16 USD (2)
月間成長:
-5.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.16 USD
最大の:
23.16 USD (5.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.76% (23.16 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-10
|BTCUSD
|-13
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|0
|AUDUSD
|-2
|EURCHF
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-5K
|BTCUSD
|-127K
|CADJPY
|677
|AUDCAD
|-20
|AUDUSD
|-77
|EURCHF
|-157
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.58 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.58 USD
最大連続損失: -5.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.29 × 112
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.36 × 25
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 82
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
Darwinex-Live
|0.83 × 326
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 76
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.06 × 588
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real5
|1.24 × 55
|
Exness-MT5Real7
|1.44 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 36
We deliver professionally structured Forex trading signals designed for investors who prioritize capital protection and sustainable growth. Our approach focuses on disciplined risk management, high-probability trade setups, and consistency over time. Every signal is built with a long-term, portfolio-minded perspective rather than short-term speculation.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-5%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
1
0%
6
16%
100%
0.29
-3.42
USD
USD
6%
1:200