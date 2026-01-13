- Büyüme
İşlemler:
429
Kârla kapanan işlemler:
420 (97.90%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (2.10%)
En iyi işlem:
37.04 USD
En kötü işlem:
-56.63 USD
Brüt kâr:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Brüt zarar:
-288.99 USD (28 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
125 (307.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.71 USD (125)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
12.68
Alış işlemleri:
347 (80.89%)
Satış işlemleri:
82 (19.11%)
Kâr faktörü:
3.48
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
2.40 USD
Ortalama zarar:
-32.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-56.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.63 USD (1)
Aylık büyüme:
11.41%
Yıllık tahmin:
138.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.46 USD
Maksimum:
56.63 USD (8.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.39% (41.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.04 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 125
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +307.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Leverate-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
