- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
429
盈利交易:
420 (97.90%)
亏损交易:
9 (2.10%)
最好交易:
37.04 USD
最差交易:
-56.63 USD
毛利:
1 006.82 USD (101 400 pips)
毛利亏损:
-288.99 USD (28 809 pips)
最大连续赢利:
125 (307.71 USD)
最大连续盈利:
307.71 USD (125)
夏普比率:
0.24
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
5 小时
采收率:
12.68
长期交易:
347 (80.89%)
短期交易:
82 (19.11%)
利润因子:
3.48
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
2.40 USD
平均损失:
-32.11 USD
最大连续失误:
1 (-56.63 USD)
最大连续亏损:
-56.63 USD (1)
每月增长:
11.41%
年度预测:
138.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.46 USD
最大值:
56.63 USD (8.03%)
相对跌幅:
结余:
12.39% (41.37 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.04 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 125
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +307.71 USD
最大连续亏损: -56.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Leverate-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论