Сигналы / MetaTrader 5 / Test 001
Vladimir Lekhovitser

Test 001

Vladimir Lekhovitser
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 239%
Leverate-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
429
Прибыльных трейдов:
420 (97.90%)
Убыточных трейдов:
9 (2.10%)
Лучший трейд:
37.04 USD
Худший трейд:
-56.63 USD
Общая прибыль:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Общий убыток:
-288.99 USD (28 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
125 (307.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
307.71 USD (125)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
12.68
Длинных трейдов:
347 (80.89%)
Коротких трейдов:
82 (19.11%)
Профит фактор:
3.48
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-32.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-56.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.63 USD (1)
Прирост в месяц:
11.41%
Годовой прогноз:
138.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.46 USD
Максимальная:
56.63 USD (8.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.39% (41.37 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 429
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 718
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.04 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 125
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +307.71 USD
Макс. убыток в серии: -56.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Leverate-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

