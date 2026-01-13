- Прирост
Всего трейдов:
429
Прибыльных трейдов:
420 (97.90%)
Убыточных трейдов:
9 (2.10%)
Лучший трейд:
37.04 USD
Худший трейд:
-56.63 USD
Общая прибыль:
1 006.82 USD (101 400 pips)
Общий убыток:
-288.99 USD (28 809 pips)
Макс. серия выигрышей:
125 (307.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
307.71 USD (125)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
12.68
Длинных трейдов:
347 (80.89%)
Коротких трейдов:
82 (19.11%)
Профит фактор:
3.48
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
2.40 USD
Средний убыток:
-32.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-56.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.63 USD (1)
Прирост в месяц:
11.41%
Годовой прогноз:
138.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.46 USD
Максимальная:
56.63 USD (8.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.39% (41.37 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|429
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|718
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.04 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 125
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +307.71 USD
Макс. убыток в серии: -56.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Leverate-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
