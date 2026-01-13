SinyallerBölümler
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
0%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
166 (95.40%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (4.60%)
En iyi işlem:
30.35 USD
En kötü işlem:
-33.68 USD
Brüt kâr:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Brüt zarar:
-70.46 USD (105 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (627.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
627.86 USD (66)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
37.45
Alış işlemleri:
173 (99.43%)
Satış işlemleri:
1 (0.57%)
Kâr faktörü:
18.90
Beklenen getiri:
7.25 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.68 USD (1)
Aylık büyüme:
19.85%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.68 USD (1.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.35 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +627.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
