信号 / MetaTrader 4 / MicroFast
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
可靠性
39
0 / 0 USD
增长自 2025 496%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
174
盈利交易:
166 (95.40%)
亏损交易:
8 (4.60%)
最好交易:
30.35 USD
最差交易:
-33.68 USD
毛利:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
毛利亏损:
-70.46 USD (105 597 pips)
最大连续赢利:
66 (627.86 USD)
最大连续盈利:
627.86 USD (66)
夏普比率:
0.99
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 小时
采收率:
37.45
长期交易:
173 (99.43%)
短期交易:
1 (0.57%)
利润因子:
18.90
预期回报:
7.25 USD
平均利润:
8.02 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
3 (-0.28 USD)
最大连续亏损:
-33.68 USD (1)
每月增长:
19.85%
年度预测:
240.82%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.68 USD (1.88%)
相对跌幅:
结余:
4.73% (26.23 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
MicroFX Fast
