- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
174
盈利交易:
166 (95.40%)
亏损交易:
8 (4.60%)
最好交易:
30.35 USD
最差交易:
-33.68 USD
毛利:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
毛利亏损:
-70.46 USD (105 597 pips)
最大连续赢利:
66 (627.86 USD)
最大连续盈利:
627.86 USD (66)
夏普比率:
0.99
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 小时
采收率:
37.45
长期交易:
173 (99.43%)
短期交易:
1 (0.57%)
利润因子:
18.90
预期回报:
7.25 USD
平均利润:
8.02 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
3 (-0.28 USD)
最大连续亏损:
-33.68 USD (1)
每月增长:
19.85%
年度预测:
240.82%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.68 USD (1.88%)
相对跌幅:
结余:
4.73% (26.23 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.35 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +627.86 USD
最大连续亏损: -0.28 USD
