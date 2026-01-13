- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
166 (95.40%)
Loss Trade:
8 (4.60%)
Best Trade:
30.35 USD
Worst Trade:
-33.68 USD
Profitto lordo:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Perdita lorda:
-70.46 USD (105 597 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (627.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
627.86 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
37.45
Long Trade:
173 (99.43%)
Short Trade:
1 (0.57%)
Fattore di profitto:
18.90
Profitto previsto:
7.25 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.68 USD (1)
Crescita mensile:
19.85%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.68 USD (1.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.35 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +627.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.41 × 86
MicroFX Fast
Non ci sono recensioni