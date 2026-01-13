SegnaliSezioni
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
0%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
166 (95.40%)
Loss Trade:
8 (4.60%)
Best Trade:
30.35 USD
Worst Trade:
-33.68 USD
Profitto lordo:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Perdita lorda:
-70.46 USD (105 597 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (627.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
627.86 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
37.45
Long Trade:
173 (99.43%)
Short Trade:
1 (0.57%)
Fattore di profitto:
18.90
Profitto previsto:
7.25 USD
Profitto medio:
8.02 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.68 USD (1)
Crescita mensile:
19.85%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.68 USD (1.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.35 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +627.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
MicroFX Fast
Non ci sono recensioni
