Total de Trades:
174
Transacciones Rentables:
166 (95.40%)
Transacciones Irrentables:
8 (4.60%)
Mejor transacción:
30.35 USD
Peor transacción:
-33.68 USD
Beneficio Bruto:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Pérdidas Brutas:
-70.46 USD (105 597 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (627.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
627.86 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.99
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
37.45
Transacciones Largas:
173 (99.43%)
Transacciones Cortas:
1 (0.57%)
Factor de Beneficio:
18.90
Beneficio Esperado:
7.25 USD
Beneficio medio:
8.02 USD
Pérdidas medias:
-8.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.85%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.68 USD (1.88%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
