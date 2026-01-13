- 자본
- 축소
트레이드:
174
이익 거래:
166 (95.40%)
손실 거래:
8 (4.60%)
최고의 거래:
30.35 USD
최악의 거래:
-33.68 USD
총 수익:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
총 손실:
-70.46 USD (105 597 pips)
연속 최대 이익:
66 (627.86 USD)
연속 최대 이익:
627.86 USD (66)
샤프 비율:
0.99
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
37.45
롱(주식매수):
173 (99.43%)
숏(주식차입매도):
1 (0.57%)
수익 요인:
18.90
기대수익:
7.25 USD
평균 이익:
8.02 USD
평균 손실:
-8.81 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.28 USD)
연속 최대 손실:
-33.68 USD (1)
월별 성장률:
19.85%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.68 USD (1.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.35 USD
최악의 거래: -34 USD
연속 최대 이익: 66
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +627.86 USD
연속 최대 손실: -0.28 USD
MicroFX Fast
리뷰 없음