시그널 / MetaTrader 4 / MicroFast
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
0 리뷰
41
0 / 0 USD
0%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
174
이익 거래:
166 (95.40%)
손실 거래:
8 (4.60%)
최고의 거래:
30.35 USD
최악의 거래:
-33.68 USD
총 수익:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
총 손실:
-70.46 USD (105 597 pips)
연속 최대 이익:
66 (627.86 USD)
샤프 비율:
0.99
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
37.45
롱(주식매수):
173 (99.43%)
숏(주식차입매도):
1 (0.57%)
수익 요인:
18.90
기대수익:
7.25 USD
평균 이익:
8.02 USD
평균 손실:
-8.81 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.28 USD)
연속 최대 손실:
-33.68 USD (1)
월별 성장률:
19.85%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.68 USD (1.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.35 USD
최악의 거래: -34 USD
연속 최대 이익: 66
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +627.86 USD
연속 최대 손실: -0.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
MicroFX Fast
리뷰 없음
