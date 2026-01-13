- Wachstum
Trades insgesamt:
174
Gewinntrades:
166 (95.40%)
Verlusttrades:
8 (4.60%)
Bester Trade:
30.35 USD
Schlechtester Trade:
-33.68 USD
Bruttoprofit:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Bruttoverlust:
-70.46 USD (105 597 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (627.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
627.86 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.99
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
37.45
Long-Positionen:
173 (99.43%)
Short-Positionen:
1 (0.57%)
Profit-Faktor:
18.90
Mathematische Gewinnerwartung:
7.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.85%
Jahresprognose:
240.82%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.68 USD (1.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.73% (26.23 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +30.35 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 66
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +627.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.41 × 86
MicroFX Fast
