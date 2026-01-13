SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MicroFast
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 496%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
174
Gewinntrades:
166 (95.40%)
Verlusttrades:
8 (4.60%)
Bester Trade:
30.35 USD
Schlechtester Trade:
-33.68 USD
Bruttoprofit:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Bruttoverlust:
-70.46 USD (105 597 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (627.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
627.86 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.99
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
37.45
Long-Positionen:
173 (99.43%)
Short-Positionen:
1 (0.57%)
Profit-Faktor:
18.90
Mathematische Gewinnerwartung:
7.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.85%
Jahresprognose:
240.82%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.68 USD (1.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.73% (26.23 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.35 USD
Schlechtester Trade: -34 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 66
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +627.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
