Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 496%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
166 (95.40%)
Negociações com perda:
8 (4.60%)
Melhor negociação:
30.35 USD
Pior negociação:
-33.68 USD
Lucro bruto:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Perda bruta:
-70.46 USD (105 597 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (627.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
627.86 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.99
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
37.45
Negociações longas:
173 (99.43%)
Negociações curtas:
1 (0.57%)
Fator de lucro:
18.90
Valor esperado:
7.25 USD
Lucro médio:
8.02 USD
Perda média:
-8.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.68 USD (1)
Crescimento mensal:
19.85%
Previsão anual:
240.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.68 USD (1.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.73% (26.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.35 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +627.86 USD
Máxima perda consecutiva: -0.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
MicroFX Fast
