- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
166 (95.40%)
Negociações com perda:
8 (4.60%)
Melhor negociação:
30.35 USD
Pior negociação:
-33.68 USD
Lucro bruto:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Perda bruta:
-70.46 USD (105 597 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (627.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
627.86 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.99
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
37.45
Negociações longas:
173 (99.43%)
Negociações curtas:
1 (0.57%)
Fator de lucro:
18.90
Valor esperado:
7.25 USD
Lucro médio:
8.02 USD
Perda média:
-8.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.68 USD (1)
Crescimento mensal:
19.85%
Previsão anual:
240.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.68 USD (1.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.73% (26.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.35 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +627.86 USD
Máxima perda consecutiva: -0.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.41 × 86
MicroFX Fast
Sem comentários