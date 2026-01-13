СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MicroFast
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 496%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
166 (95.40%)
Убыточных трейдов:
8 (4.60%)
Лучший трейд:
30.35 USD
Худший трейд:
-33.68 USD
Общая прибыль:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Общий убыток:
-70.46 USD (105 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (627.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
627.86 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.99
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
37.45
Длинных трейдов:
173 (99.43%)
Коротких трейдов:
1 (0.57%)
Профит фактор:
18.90
Мат. ожидание:
7.25 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.68 USD (1)
Прирост в месяц:
19.85%
Годовой прогноз:
240.82%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.68 USD (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.73% (26.23 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.35 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +627.86 USD
Макс. убыток в серии: -0.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
MicroFX Fast
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика