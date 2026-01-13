- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
166 (95.40%)
Убыточных трейдов:
8 (4.60%)
Лучший трейд:
30.35 USD
Худший трейд:
-33.68 USD
Общая прибыль:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
Общий убыток:
-70.46 USD (105 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (627.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
627.86 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.99
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
37.45
Длинных трейдов:
173 (99.43%)
Коротких трейдов:
1 (0.57%)
Профит фактор:
18.90
Мат. ожидание:
7.25 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.68 USD (1)
Прирост в месяц:
19.85%
Годовой прогноз:
240.82%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.68 USD (1.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.73% (26.23 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.35 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +627.86 USD
Макс. убыток в серии: -0.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.41 × 86
MicroFX Fast
