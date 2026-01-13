シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MicroFast
Shin Sung-min

MicroFast

Shin Sung-min
レビュー0件
信頼性
39週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 496%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
166 (95.40%)
損失トレード:
8 (4.60%)
ベストトレード:
30.35 USD
最悪のトレード:
-33.68 USD
総利益:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
総損失:
-70.46 USD (105 597 pips)
最大連続の勝ち:
66 (627.86 USD)
最大連続利益:
627.86 USD (66)
シャープレシオ:
0.99
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
37.45
長いトレード:
173 (99.43%)
短いトレード:
1 (0.57%)
プロフィットファクター:
18.90
期待されたペイオフ:
7.25 USD
平均利益:
8.02 USD
平均損失:
-8.81 USD
最大連続の負け:
3 (-0.28 USD)
最大連続損失:
-33.68 USD (1)
月間成長:
19.85%
年間予想:
240.82%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.68 USD (1.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.73% (26.23 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 76
US100 37
XAUUSD 37
KS200 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 738
US100 219
XAUUSD 104
KS200 200
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.4M
US100 321K
XAUUSD 7.7K
KS200 5.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.35 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +627.86 USD
最大連続損失: -0.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ZeroMarkets-Live-1
1.41 × 86
MicroFX Fast
レビューなし
