- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
166 (95.40%)
損失トレード:
8 (4.60%)
ベストトレード:
30.35 USD
最悪のトレード:
-33.68 USD
総利益:
1 331.88 USD (1 829 470 pips)
総損失:
-70.46 USD (105 597 pips)
最大連続の勝ち:
66 (627.86 USD)
最大連続利益:
627.86 USD (66)
シャープレシオ:
0.99
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
37.45
長いトレード:
173 (99.43%)
短いトレード:
1 (0.57%)
プロフィットファクター:
18.90
期待されたペイオフ:
7.25 USD
平均利益:
8.02 USD
平均損失:
-8.81 USD
最大連続の負け:
3 (-0.28 USD)
最大連続損失:
-33.68 USD (1)
月間成長:
19.85%
年間予想:
240.82%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.68 USD (1.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.73% (26.23 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|76
|US100
|37
|XAUUSD
|37
|KS200
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|738
|US100
|219
|XAUUSD
|104
|KS200
|200
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.4M
|US100
|321K
|XAUUSD
|7.7K
|KS200
|5.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.35 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +627.86 USD
最大連続損失: -0.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.41 × 86
MicroFX Fast
レビューなし