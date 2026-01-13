SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ABBBB
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -5%
FTMO-Server3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
467 (66.61%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (33.38%)
En iyi işlem:
759.78 USD
En kötü işlem:
-1 167.22 USD
Brüt kâr:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Brüt zarar:
-21 200.28 USD (156 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 248.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 275.55 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
38.96%
Maks. mevduat yükü:
5.77%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
408
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
513 (73.18%)
Satış işlemleri:
188 (26.82%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-6.44 USD
Ortalama kâr:
35.73 USD
Ortalama zarar:
-90.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 960.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 097.06 USD (11)
Aylık büyüme:
-4.51%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 896.22 USD
Maksimum:
7 480.71 USD (7.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.29% (7 480.71 USD)
Varlığa göre:
0.48% (464.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 675
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4.7K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -20K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +759.78 USD
En kötü işlem: -1 167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 248.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 960.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
