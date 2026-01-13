SegnaliSezioni
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
697
Profit Trade:
467 (67.00%)
Loss Trade:
230 (33.00%)
Best Trade:
759.78 USD
Worst Trade:
-1 167.22 USD
Profitto lordo:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Perdita lorda:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (1 248.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 275.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
38.96%
Massimo carico di deposito:
5.77%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
408
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
509 (73.03%)
Short Trade:
188 (26.97%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-6.01 USD
Profitto medio:
35.73 USD
Perdita media:
-90.78 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 960.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 097.06 USD (11)
Crescita mensile:
-4.19%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 896.22 USD
Massimale:
7 480.71 USD (7.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.29% (7 480.71 USD)
Per equità:
0.48% (464.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 671
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4.4K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +759.78 USD
Worst Trade: -1 167 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 248.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 960.95 USD

2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
