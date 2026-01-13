SignauxSections
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
697
Bénéfice trades:
467 (67.00%)
Perte trades:
230 (33.00%)
Meilleure transaction:
759.78 USD
Pire transaction:
-1 167.22 USD
Bénéfice brut:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Perte brute:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (1 248.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 275.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
38.96%
Charge de dépôt maximale:
5.77%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
408
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
509 (73.03%)
Courts trades:
188 (26.97%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-6.01 USD
Bénéfice moyen:
35.73 USD
Perte moyenne:
-90.78 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 960.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 097.06 USD (11)
Croissance mensuelle:
-4.19%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 896.22 USD
Maximal:
7 480.71 USD (7.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.29% (7 480.71 USD)
Par fonds propres:
0.48% (464.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 671
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4.4K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +759.78 USD
Pire transaction: -1 167 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 248.42 USD
Perte consécutive maximale: -2 960.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
