HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
697
利益トレード:
467 (67.00%)
損失トレード:
230 (33.00%)
ベストトレード:
759.78 USD
最悪のトレード:
-1 167.22 USD
総利益:
16 688.24 USD (169 738 pips)
総損失:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 248.42 USD)
最大連続利益:
1 275.55 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
27.97%
最大入金額:
3.36%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
406
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
509 (73.03%)
短いトレード:
188 (26.97%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-6.01 USD
平均利益:
35.73 USD
平均損失:
-90.78 USD
最大連続の負け:
14 (-2 960.95 USD)
最大連続損失:
-4 097.06 USD (11)
月間成長:
-4.19%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 896.22 USD
最大の:
7 480.71 USD (7.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.29% (7 480.71 USD)
エクイティによる:
0.14% (135.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 671
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4.4K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +759.78 USD
最悪のトレード: -1 167 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 248.42 USD
最大連続損失: -2 960.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
