- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
697
利益トレード:
467 (67.00%)
損失トレード:
230 (33.00%)
ベストトレード:
759.78 USD
最悪のトレード:
-1 167.22 USD
総利益:
16 688.24 USD (169 738 pips)
総損失:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 248.42 USD)
最大連続利益:
1 275.55 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
27.97%
最大入金額:
3.36%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
406
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
509 (73.03%)
短いトレード:
188 (26.97%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-6.01 USD
平均利益:
35.73 USD
平均損失:
-90.78 USD
最大連続の負け:
14 (-2 960.95 USD)
最大連続損失:
-4 097.06 USD (11)
月間成長:
-4.19%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 896.22 USD
最大の:
7 480.71 USD (7.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.29% (7 480.71 USD)
エクイティによる:
0.14% (135.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4.4K
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|167
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-15K
|BTCUSD
|33K
|EURUSD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +759.78 USD
最悪のトレード: -1 167 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 248.42 USD
最大連続損失: -2 960.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
2
7%
697
67%
28%
0.79
-6.01
USD
USD
7%
1:100