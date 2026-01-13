SignaleKategorien
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
697
Gewinntrades:
467 (67.00%)
Verlusttrades:
230 (33.00%)
Bester Trade:
759.78 USD
Schlechtester Trade:
-1 167.22 USD
Bruttoprofit:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Bruttoverlust:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (1 248.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 275.55 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
27.97%
Max deposit load:
3.36%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
406
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
509 (73.03%)
Short-Positionen:
188 (26.97%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 960.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 097.06 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-4.19%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 896.22 USD
Maximaler:
7 480.71 USD (7.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.29% (7 480.71 USD)
Kapital:
0.14% (135.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 671
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4.4K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
