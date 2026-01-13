SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ABBBB
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
697
Negociações com lucro:
467 (67.00%)
Negociações com perda:
230 (33.00%)
Melhor negociação:
759.78 USD
Pior negociação:
-1 167.22 USD
Lucro bruto:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Perda bruta:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 248.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 275.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
13.24%
Depósito máximo carregado:
2.40%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
405
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
509 (73.03%)
Negociações curtas:
188 (26.97%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-6.01 USD
Lucro médio:
35.73 USD
Perda média:
-90.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 960.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 097.06 USD (11)
Crescimento mensal:
-4.19%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 896.22 USD
Máximo:
7 480.71 USD (7.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.29% (7 480.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (135.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 671
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -4.4K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +759.78 USD
Pior negociação: -1 167 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 248.42 USD
Máxima perda consecutiva: -2 960.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ABBBB
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
96K
USD
2
7%
697
67%
13%
0.79
-6.01
USD
7%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.