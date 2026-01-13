- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
697
Negociações com lucro:
467 (67.00%)
Negociações com perda:
230 (33.00%)
Melhor negociação:
759.78 USD
Pior negociação:
-1 167.22 USD
Lucro bruto:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Perda bruta:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 248.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 275.55 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
13.24%
Depósito máximo carregado:
2.40%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
405
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
509 (73.03%)
Negociações curtas:
188 (26.97%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-6.01 USD
Lucro médio:
35.73 USD
Perda média:
-90.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 960.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 097.06 USD (11)
Crescimento mensal:
-4.19%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 896.22 USD
Máximo:
7 480.71 USD (7.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.29% (7 480.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (135.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4.4K
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|167
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-15K
|BTCUSD
|33K
|EURUSD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +759.78 USD
Pior negociação: -1 167 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 248.42 USD
Máxima perda consecutiva: -2 960.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
2
7%
697
67%
13%
0.79
-6.01
USD
USD
7%
1:100