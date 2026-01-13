- 자본
- 축소
트레이드:
697
이익 거래:
467 (67.00%)
손실 거래:
230 (33.00%)
최고의 거래:
759.78 USD
최악의 거래:
-1 167.22 USD
총 수익:
16 688.24 USD (169 738 pips)
총 손실:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
연속 최대 이익:
26 (1 248.42 USD)
연속 최대 이익:
1 275.55 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
16.34%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
402
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
509 (73.03%)
숏(주식차입매도):
188 (26.97%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-6.01 USD
평균 이익:
35.73 USD
평균 손실:
-90.78 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 960.95 USD)
연속 최대 손실:
-4 097.06 USD (11)
월별 성장률:
-4.19%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 896.22 USD
최대한의:
7 480.71 USD (7.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.29% (7 480.71 USD)
자본금별:
0.01% (12.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-4.4K
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|167
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-15K
|BTCUSD
|33K
|EURUSD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
2
7%
697
67%
16%
0.79
-6.01
USD
USD
7%
1:100