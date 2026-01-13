СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ABBBB
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
697
Прибыльных трейдов:
467 (67.00%)
Убыточных трейдов:
230 (33.00%)
Лучший трейд:
759.78 USD
Худший трейд:
-1 167.22 USD
Общая прибыль:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Общий убыток:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 248.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 275.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
27.97%
Макс. загрузка депозита:
3.36%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
406
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
509 (73.03%)
Коротких трейдов:
188 (26.97%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-6.01 USD
Средняя прибыль:
35.73 USD
Средний убыток:
-90.78 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 960.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 097.06 USD (11)
Прирост в месяц:
-4.19%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 896.22 USD
Максимальная:
7 480.71 USD (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.29% (7 480.71 USD)
По эквити:
0.14% (135.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 671
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4.4K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -15K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +759.78 USD
Худший трейд: -1 167 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 248.42 USD
Макс. убыток в серии: -2 960.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ABBBB
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
96K
USD
2
7%
697
67%
28%
0.79
-6.01
USD
7%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.