Всего трейдов:
697
Прибыльных трейдов:
467 (67.00%)
Убыточных трейдов:
230 (33.00%)
Лучший трейд:
759.78 USD
Худший трейд:
-1 167.22 USD
Общая прибыль:
16 688.24 USD (169 738 pips)
Общий убыток:
-20 880.03 USD (151 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 248.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 275.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
27.97%
Макс. загрузка депозита:
3.36%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
406
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
509 (73.03%)
Коротких трейдов:
188 (26.97%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-6.01 USD
Средняя прибыль:
35.73 USD
Средний убыток:
-90.78 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 960.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 097.06 USD (11)
Прирост в месяц:
-4.19%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 896.22 USD
Максимальная:
7 480.71 USD (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.29% (7 480.71 USD)
По эквити:
0.14% (135.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|671
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|11
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4.4K
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|167
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-15K
|BTCUSD
|33K
|EURUSD
|-4
Лучший трейд: +759.78 USD
Худший трейд: -1 167 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 248.42 USD
Макс. убыток в серии: -2 960.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
