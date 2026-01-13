- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
710
Transacciones Rentables:
476 (67.04%)
Transacciones Irrentables:
234 (32.96%)
Mejor transacción:
759.78 USD
Peor transacción:
-1 167.22 USD
Beneficio Bruto:
16 844.17 USD (172 304 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 200.28 USD (156 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 248.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 275.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
53.23%
Carga máxima del depósito:
10.43%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
417
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
522 (73.52%)
Transacciones Cortas:
188 (26.48%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-6.14 USD
Beneficio medio:
35.39 USD
Pérdidas medias:
-90.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 960.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 097.06 USD (11)
Crecimiento al mes:
-4.36%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 896.22 USD
Máxima:
7 480.71 USD (7.29%)
Reducción relativa:
De balance:
7.29% (7 480.71 USD)
De fondos:
0.48% (464.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|684
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-4.5K
|BTCUSD
|17
|EURUSD
|167
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-17K
|BTCUSD
|33K
|EURUSD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +759.78 USD
Peor transacción: -1 167 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 248.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 960.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
2
7%
710
67%
53%
0.79
-6.14
USD
USD
7%
1:100