SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ABBBB
HOANG TRUNG DUONG

ABBBB

HOANG TRUNG DUONG
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -4%
FTMO-Server3
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
710
Transacciones Rentables:
476 (67.04%)
Transacciones Irrentables:
234 (32.96%)
Mejor transacción:
759.78 USD
Peor transacción:
-1 167.22 USD
Beneficio Bruto:
16 844.17 USD (172 304 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 200.28 USD (156 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 248.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 275.55 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
53.23%
Carga máxima del depósito:
10.43%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
417
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
522 (73.52%)
Transacciones Cortas:
188 (26.48%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-6.14 USD
Beneficio medio:
35.39 USD
Pérdidas medias:
-90.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 960.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 097.06 USD (11)
Crecimiento al mes:
-4.36%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 896.22 USD
Máxima:
7 480.71 USD (7.29%)
Reducción relativa:
De balance:
7.29% (7 480.71 USD)
De fondos:
0.48% (464.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 684
BTCUSD 15
EURUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -4.5K
BTCUSD 17
EURUSD 167
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -17K
BTCUSD 33K
EURUSD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +759.78 USD
Peor transacción: -1 167 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 248.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 960.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ABBBB
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
96K
USD
2
7%
710
67%
53%
0.79
-6.14
USD
7%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.