Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
5.00 USD
En kötü işlem:
-34.03 USD
Brüt kâr:
15.35 USD (4 191 pips)
Brüt zarar:
-61.77 USD (22 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (15.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.35 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
3.42%
Maks. mevduat yükü:
53.77%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
0.25
Beklenen getiri:
-5.16 USD
Ortalama kâr:
2.19 USD
Ortalama zarar:
-30.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.77 USD (2)
Aylık büyüme:
-15.02%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.77 USD
Maksimum:
61.77 USD (19.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.99% (61.77 USD)
Varlığa göre:
9.00% (24.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.00 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 daha fazla...
🔥 US30 Profesyonel Sinyal Sağlayıcı | Martingale Olmayan | Şebeke Olmayan Strateji

Uzun vadeli istikrar için tasarlanmış , profesyonel ve risk kontrollü bir işlem stratejisiyle US30 (Dow Jones) endeksinde işlem yapın. Bu sinyal , %100 Martingale ve Grid içermeyen bir yaklaşıma dayanmaktadır ve bu da onu yüksek riskli ortalama alma sistemlerinden daha güvenli hale getirmektedir.

Hassas girişlere, sıkı risk yönetimine ve disiplinli işlem yürütmeye odaklanıyorum; martingale veya grid ticareti gibi tehlikeli toparlanma yöntemlerinden kaçınıyorum. Strateji , istikrarlı büyüme ve düşüş kontrolü için optimize edilmiştir ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur.

📌 Önerilen Aracı Kurum: Grand Capital (en iyi performans ve işlem hacmi)
📌 Enstrüman: US30 (Dow Jones Endeksi)
📌 Strateji Türü: Tam Otomatik + Risk Yönetimli
📌 Risk Tarzı: Muhafazakar ila Orta Düzey

💡 Aboneler için Bonus:
Aboneler, yalnızca sinyal takipçilerine özel olan, indirimli fiyattan sunulan özel US30 EA'ma erişmek için doğrudan benimle iletişime geçebilirler.

Şeffaf, disiplinli ve kumar içermeyen bir işlem sistemi arıyorsanız, bu sinyal tam size göre.

📈 Sinyali takip edin. Akıllıca işlem yapın. Martingale risklerinden kaçının.


İnceleme yok
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
