シグナル / MetaTrader 5 / GenisysX Phoenix AI
Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
5.00 USD
最悪のトレード:
-34.03 USD
総利益:
15.35 USD (4 191 pips)
総損失:
-61.77 USD (22 195 pips)
最大連続の勝ち:
7 (15.35 USD)
最大連続利益:
15.35 USD (7)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
3.42%
最大入金額:
53.77%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
0.25
期待されたペイオフ:
-5.16 USD
平均利益:
2.19 USD
平均損失:
-30.89 USD
最大連続の負け:
2 (-61.77 USD)
最大連続損失:
-61.77 USD (2)
月間成長:
-15.02%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.77 USD
最大の:
61.77 USD (19.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.99% (61.77 USD)
エクイティによる:
9.00% (24.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.00 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.35 USD
最大連続損失: -61.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 より多く...
🔥 US30 プロフェッショナルシグナルプロバイダー | 非マーチンゲール | 非グリッド戦略

US30（ダウ・ジョーンズ）を、長期的な安定性を重視した、リスク管理されたプロフェッショナルな取引戦略で取引しましょう。このシグナルは、 100%非マーチンゲール法および非グリッド法に基づいており、高リスクの平均化システムよりも安全です。

私は、マーチンゲール法やグリッドトレードといった危険な回復手法を避け、正確なエントリー、厳格なリスク管理、そして規律ある取引執行に重点を置いています。この戦略は、安定した成長とドローダウンのコントロールに最適化されており、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く対応できます。

📌推奨ブローカー: Grand Capital (最高のパフォーマンスと執行)
📌銘柄： US30（ダウ・ジョーンズ・インデックス）
📌戦略タイプ:完全自動化 + リスク管理
📌リスクスタイル：保守的から中程度

💡購読者向けボーナス:
購読者は私に直接連絡して、シグナルフォロワーだけが利用できる割引価格で私の独占 US30 EAにアクセスできます。

透明性があり、規律があり、ギャンブル性のない取引システムをお探しなら、このシグナルが最適です。

📈シグナルに従い、賢く取引しましょう。マーチンゲール法のリスクは避けましょう。


レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GenisysX Phoenix AI
50 USD/月
-15%
0
0
USD
263
USD
1
88%
9
77%
3%
0.24
-5.16
USD
20%
1:500
コピー

