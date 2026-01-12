- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Proveedor de señal profesional US30 | Sin martingala | Estrategia sin red
Opere en el US30 (Dow Jones) con una estrategia de trading profesional y con control de riesgo, diseñada para lograr consistencia a largo plazo. Esta señal se basa en un enfoque 100 % NO MARTINGALA ni GRID , lo que la hace más segura que los sistemas de promedio de alto riesgo.
Me centro en entradas precisas, una gestión rigurosa del riesgo y una ejecución de operaciones disciplinada , evitando métodos de recuperación peligrosos como la martingala o el grid trading. La estrategia está optimizada para un crecimiento estable y el control de las pérdidas , y es adecuada tanto para principiantes como para operadores experimentados.
📌 Broker recomendado: Grand Capital (mejor rendimiento y ejecución)
📌 Instrumento: US30 (Índice Dow Jones)
📌 Tipo de estrategia: Totalmente automatizada + Gestión de riesgos
📌 Estilo de riesgo: Conservador a moderado
💡 Bono para suscriptores:
Los suscriptores pueden conectarse conmigo directamente para obtener acceso a mi EA US30 exclusivo a un precio CON DESCUENTO , disponible solo para seguidores de señales.
Si está buscando un sistema comercial transparente, disciplinado y sin riesgos , esta señal está diseñada para usted.
Sigue la señal. Opera con inteligencia. Evita los riesgos de la martingala.
