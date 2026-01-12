SeñalesSecciones
Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
5.00 USD
Peor transacción:
-34.03 USD
Beneficio Bruto:
15.35 USD (4 191 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.77 USD (22 195 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (15.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.35
Actividad comercial:
3.42%
Carga máxima del depósito:
53.77%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
-0.75
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
0.25
Beneficio Esperado:
-5.16 USD
Beneficio medio:
2.19 USD
Pérdidas medias:
-30.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-61.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.77 USD (2)
Crecimiento al mes:
-15.02%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
61.77 USD
Máxima:
61.77 USD (19.99%)
Reducción relativa:
De balance:
19.99% (61.77 USD)
De fondos:
9.00% (24.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.00 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
otros 48...
Proveedor de señal profesional US30 | Sin martingala | Estrategia sin red

Opere en el US30 (Dow Jones) con una estrategia de trading profesional y con control de riesgo, diseñada para lograr consistencia a largo plazo. Esta señal se basa en un enfoque 100 % NO MARTINGALA ni GRID , lo que la hace más segura que los sistemas de promedio de alto riesgo.

Me centro en entradas precisas, una gestión rigurosa del riesgo y una ejecución de operaciones disciplinada , evitando métodos de recuperación peligrosos como la martingala o el grid trading. La estrategia está optimizada para un crecimiento estable y el control de las pérdidas , y es adecuada tanto para principiantes como para operadores experimentados.

📌 Broker recomendado: Grand Capital (mejor rendimiento y ejecución)
📌 Instrumento: US30 (Índice Dow Jones)
📌 Tipo de estrategia: Totalmente automatizada + Gestión de riesgos
📌 Estilo de riesgo: Conservador a moderado

💡 Bono para suscriptores:
Los suscriptores pueden conectarse conmigo directamente para obtener acceso a mi EA US30 exclusivo a un precio CON DESCUENTO , disponible solo para seguidores de señales.

Si está buscando un sistema comercial transparente, disciplinado y sin riesgos , esta señal está diseñada para usted.

Sigue la señal. Opera con inteligencia. Evita los riesgos de la martingala.


No hay comentarios
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GenisysX Phoenix AI
50 USD al mes
-15%
0
0
USD
263
USD
1
88%
9
77%
3%
0.24
-5.16
USD
20%
1:500
