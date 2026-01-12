信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GenisysX Phoenix AI
Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-34.03 USD
毛利:
15.35 USD (4 191 pips)
毛利亏损:
-61.77 USD (22 195 pips)
最大连续赢利:
7 (15.35 USD)
最大连续盈利:
15.35 USD (7)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
3.42%
最大入金加载:
53.77%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
-0.75
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.25
预期回报:
-5.16 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-30.89 USD
最大连续失误:
2 (-61.77 USD)
最大连续亏损:
-61.77 USD (2)
每月增长:
-15.02%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
61.77 USD
最大值:
61.77 USD (19.99%)
相对跌幅:
结余:
19.99% (61.77 USD)
净值:
9.00% (24.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.00 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.35 USD
最大连续亏损: -61.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

🔥 US30 专业信号提供商 | 非马丁格尔策略 | 非网格策略

使用专业、风险可控的交易策略交易美国30指数（道琼斯指数），该策略旨在实现长期稳定的收益。此信号基于100%非马丁格尔和非网格化方法，因此比高风险的平均成本法更安全。

我专注于精准入场、严格的风险管理和严谨的交易执行，避免采用马丁格尔或网格交易等危险的恢复策略。该策略旨在实现稳定增长和回撤控制，适合新手和经验丰富的交易者。

📌推荐券商： Grand Capital （业绩和执行力最佳）
📌交易品种： US30（道琼斯指数）
📌策略类型：全自动+风险管理
📌风险风格：保守至中等

💡订阅用户专享福利：
订阅者可以直接联系我以折扣价获取我的独家 US30 EA ，此优惠仅限信号关注者。

如果您正在寻找透明、严谨、非赌博性质的交易系统，那么这个信号就是为您量身打造的。

📈跟随信号。明智交易。规避马丁格尔风险。


没有评论
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GenisysX Phoenix AI
每月50 USD
-15%
0
0
USD
263
USD
1
88%
9
77%
3%
0.24
-5.16
USD
20%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载