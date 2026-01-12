- 成长
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
5.00 USD
最差交易:
-34.03 USD
毛利:
15.35 USD (4 191 pips)
毛利亏损:
-61.77 USD (22 195 pips)
最大连续赢利:
7 (15.35 USD)
最大连续盈利:
15.35 USD (7)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
3.42%
最大入金加载:
53.77%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
-0.75
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.25
预期回报:
-5.16 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-30.89 USD
最大连续失误:
2 (-61.77 USD)
最大连续亏损:
-61.77 USD (2)
每月增长:
-15.02%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
61.77 USD
最大值:
61.77 USD (19.99%)
相对跌幅:
结余:
19.99% (61.77 USD)
净值:
9.00% (24.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.00 USD
最差交易: -34 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.35 USD
最大连续亏损: -61.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 US30 专业信号提供商 | 非马丁格尔策略 | 非网格策略
使用专业、风险可控的交易策略交易美国30指数（道琼斯指数），该策略旨在实现长期稳定的收益。此信号基于100%非马丁格尔和非网格化方法，因此比高风险的平均成本法更安全。
我专注于精准入场、严格的风险管理和严谨的交易执行，避免采用马丁格尔或网格交易等危险的恢复策略。该策略旨在实现稳定增长和回撤控制，适合新手和经验丰富的交易者。
📌推荐券商： Grand Capital （业绩和执行力最佳）
📌交易品种： US30（道琼斯指数）
📌策略类型：全自动+风险管理
📌风险风格：保守至中等
💡订阅用户专享福利：
订阅者可以直接联系我，以折扣价获取我的独家 US30 EA ，此优惠仅限信号关注者。
如果您正在寻找透明、严谨、非赌博性质的交易系统，那么这个信号就是为您量身打造的。
📈跟随信号。明智交易。规避马丁格尔风险。
