🔥 Fornitore di segnali professionali US30 | Non Martingala | Strategia non-Grid

Fai trading sull'US30 (Dow Jones) con una strategia di trading professionale e a rischio controllato, progettata per garantire coerenza a lungo termine. Questo segnale si basa su un approccio 100% NON-MARTINGALA e NON-GRID , rendendolo più sicuro rispetto ai sistemi di media ad alto rischio.

Mi concentro su ingressi precisi, gestione rigorosa del rischio ed esecuzione disciplinata delle operazioni , evitando pericolosi metodi di recupero come la martingala o il grid trading. La strategia è ottimizzata per una crescita stabile e il controllo del drawdown , adatta sia ai principianti che ai trader esperti.

📌 Broker consigliato: Grand Capital (migliori prestazioni ed esecuzione)

📌 Strumento: US30 (indice Dow Jones)

📌 Tipo di strategia: completamente automatizzata + gestione del rischio

📌 Stile di rischio: da conservativo a moderato

💡 Bonus per gli abbonati:

Gli abbonati possono contattarmi direttamente per accedere al mio esclusivo EA US30 a un prezzo SCONTATO , disponibile solo per i follower del segnale.

Se stai cercando un sistema di trading trasparente, disciplinato e non basato sul gioco d'azzardo , questo segnale è pensato per te.

📈 Segui il segnale. Fai trading in modo intelligente. Evita i rischi di martingala.