- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 Fornitore di segnali professionali US30 | Non Martingala | Strategia non-Grid
Fai trading sull'US30 (Dow Jones) con una strategia di trading professionale e a rischio controllato, progettata per garantire coerenza a lungo termine. Questo segnale si basa su un approccio 100% NON-MARTINGALA e NON-GRID , rendendolo più sicuro rispetto ai sistemi di media ad alto rischio.
Mi concentro su ingressi precisi, gestione rigorosa del rischio ed esecuzione disciplinata delle operazioni , evitando pericolosi metodi di recupero come la martingala o il grid trading. La strategia è ottimizzata per una crescita stabile e il controllo del drawdown , adatta sia ai principianti che ai trader esperti.
📌 Broker consigliato: Grand Capital (migliori prestazioni ed esecuzione)
📌 Strumento: US30 (indice Dow Jones)
📌 Tipo di strategia: completamente automatizzata + gestione del rischio
📌 Stile di rischio: da conservativo a moderato
💡 Bonus per gli abbonati:
Gli abbonati possono contattarmi direttamente per accedere al mio esclusivo EA US30 a un prezzo SCONTATO , disponibile solo per i follower del segnale.
Se stai cercando un sistema di trading trasparente, disciplinato e non basato sul gioco d'azzardo , questo segnale è pensato per te.
📈 Segui il segnale. Fai trading in modo intelligente. Evita i rischi di martingala.
USD
USD
USD