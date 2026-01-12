SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GenisysX Phoenix AI
Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-34.03 USD
Profitto lordo:
15.35 USD (4 191 pips)
Perdita lorda:
-61.77 USD (22 195 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (15.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.35 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
3.42%
Massimo carico di deposito:
53.77%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-5.16 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-30.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-61.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.77 USD (2)
Crescita mensile:
-15.02%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.77 USD
Massimale:
61.77 USD (19.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.99% (61.77 USD)
Per equità:
9.00% (24.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.35 USD
Massima perdita consecutiva: -61.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

🔥 Fornitore di segnali professionali US30 | Non Martingala | Strategia non-Grid

Fai trading sull'US30 (Dow Jones) con una strategia di trading professionale e a rischio controllato, progettata per garantire coerenza a lungo termine. Questo segnale si basa su un approccio 100% NON-MARTINGALA e NON-GRID , rendendolo più sicuro rispetto ai sistemi di media ad alto rischio.

Mi concentro su ingressi precisi, gestione rigorosa del rischio ed esecuzione disciplinata delle operazioni , evitando pericolosi metodi di recupero come la martingala o il grid trading. La strategia è ottimizzata per una crescita stabile e il controllo del drawdown , adatta sia ai principianti che ai trader esperti.

📌 Broker consigliato: Grand Capital (migliori prestazioni ed esecuzione)
📌 Strumento: US30 (indice Dow Jones)
📌 Tipo di strategia: completamente automatizzata + gestione del rischio
📌 Stile di rischio: da conservativo a moderato

💡 Bonus per gli abbonati:
Gli abbonati possono contattarmi direttamente per accedere al mio esclusivo EA US30 a un prezzo SCONTATO , disponibile solo per i follower del segnale.

Se stai cercando un sistema di trading trasparente, disciplinato e non basato sul gioco d'azzardo , questo segnale è pensato per te.

📈 Segui il segnale. Fai trading in modo intelligente. Evita i rischi di martingala.


Non ci sono recensioni
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GenisysX Phoenix AI
50USD al mese
-15%
0
0
USD
263
USD
1
88%
9
77%
3%
0.24
-5.16
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.