Sahil Shokeen

GenisysX Phoenix AI

Sahil Shokeen
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-34.03 USD
Общая прибыль:
15.35 USD (4 191 pips)
Общий убыток:
-61.77 USD (22 195 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (15.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
3.42%
Макс. загрузка депозита:
53.77%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-5.16 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-30.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.77 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.02%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.77 USD
Максимальная:
61.77 USD (19.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.99% (61.77 USD)
По эквити:
9.00% (24.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
US30 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11
US30 -57
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1K
US30 -19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
6.95 × 1653
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
еще 48...
🔥 Профессиональный поставщик сигналов US30 | Без мартингейла | Стратегия без использования сети

Торгуйте индексом US30 (Доу Джонс) с помощью профессиональной, контролируемой по риску торговой стратегии, разработанной для долгосрочной стабильности. Этот сигнал основан на 100% не-мартингейловском и не-сеточном подходе , что делает его безопаснее, чем высокорискованные системы усреднения.

Я делаю упор на точные точки входа, строгое управление рисками и дисциплинированное исполнение сделок , избегая опасных методов восстановления, таких как мартингейл или сеточная торговля. Стратегия оптимизирована для стабильного роста и контроля просадок , подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

📌 Рекомендуемый брокер: Grand Capital (лучшая доходность и исполнение сделок)
📌 Инструмент: US30 (индекс Доу-Джонса)
📌 Тип стратегии: Полностью автоматизированная + с управлением рисками
📌 Стиль риска: от консервативного до умеренного

💡 Бонус для подписчиков:
Подписчики могут связаться со мной напрямую , чтобы получить доступ к моему эксклюзивному советнику US30 EA по СКИДОЧНОЙ цене , доступной только для тех, кто подпишется на мой сигнал.

Если вы ищете прозрачную, дисциплинированную и не связанную с азартными играми торговую систему , этот сигнал создан именно для вас.

📈 Следуйте сигналу. Торгуйте с умом. Избегайте рисков, связанных с мартингейлом.


Нет отзывов
2026.01.19 03:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 02:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 14:30
Share of trading days is too low
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 12:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 12:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
