- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 Профессиональный поставщик сигналов US30 | Без мартингейла | Стратегия без использования сети
Торгуйте индексом US30 (Доу Джонс) с помощью профессиональной, контролируемой по риску торговой стратегии, разработанной для долгосрочной стабильности. Этот сигнал основан на 100% не-мартингейловском и не-сеточном подходе , что делает его безопаснее, чем высокорискованные системы усреднения.
Я делаю упор на точные точки входа, строгое управление рисками и дисциплинированное исполнение сделок , избегая опасных методов восстановления, таких как мартингейл или сеточная торговля. Стратегия оптимизирована для стабильного роста и контроля просадок , подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
📌 Рекомендуемый брокер: Grand Capital (лучшая доходность и исполнение сделок)
📌 Инструмент: US30 (индекс Доу-Джонса)
📌 Тип стратегии: Полностью автоматизированная + с управлением рисками
📌 Стиль риска: от консервативного до умеренного
💡 Бонус для подписчиков:
Подписчики могут связаться со мной напрямую , чтобы получить доступ к моему эксклюзивному советнику US30 EA по СКИДОЧНОЙ цене , доступной только для тех, кто подпишется на мой сигнал.
Если вы ищете прозрачную, дисциплинированную и не связанную с азартными играми торговую систему , этот сигнал создан именно для вас.
📈 Следуйте сигналу. Торгуйте с умом. Избегайте рисков, связанных с мартингейлом.
USD
USD
USD