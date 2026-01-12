- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|US30
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11
|US30
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.1K
|US30
|-19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.95 × 1653
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
🔥 Provedor de Sinal Profissional US30 | Estratégia Não-Martingale | Estratégia Não-Grid
Negocie o índice US30 (Dow Jones) com uma estratégia profissional de negociação com risco controlado, projetada para consistência a longo prazo. Este sinal é baseado em uma abordagem 100% NÃO-MARTINGALE e NÃO-GRID , tornando-o mais seguro do que sistemas de preço médio ponderado de alto risco.
Minha estratégia se concentra em entradas precisas, gerenciamento de risco rigoroso e execução disciplinada de ordens , evitando métodos de recuperação perigosos como martingale ou grid trading. A estratégia é otimizada para crescimento estável e controle de drawdown , sendo adequada tanto para iniciantes quanto para traders experientes.
📌 Corretora recomendada: Grand Capital (melhor desempenho e execução)
📌 Instrumento: US30 (Índice Dow Jones)
📌 Tipo de estratégia: Totalmente automatizada + gestão de riscos
📌 Perfil de Risco: Conservador a Moderado
💡 Bônus para assinantes:
Os assinantes podem entrar em contato comigo diretamente para obter acesso ao meu EA exclusivo US30 com um preço PROMOCIONAL , disponível apenas para seguidores do Signal.
Se você busca um sistema de negociação transparente, disciplinado e livre de jogos de azar , este sinal foi feito para você.
📈 Siga o sinal. Negocie com inteligência. Evite os riscos da estratégia martingale.
